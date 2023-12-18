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    • Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба не входит в десятку лучших нападающих РПЛ»

    Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба не входит в десятку лучших нападающих РПЛ»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил нынешний уровень форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Время Дзюбы уже уходит. Он не так эффективен на поле, как несколько лет назад. Играть на высоком уровне в таком возврате могут лишь единицы. Чаще всего это решается на генетическом уровне.

    Сейчас Дзюба не входит даже в десятку лучших нападающих РПЛ. Молодые игроки уже догнали и перегнали его», – считает Петржела.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +683

      gunstilzit 45 минут назад

      Интересно кто выше его встал?Тюкавин,Смолов,Чалов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 56 минут назад

      Ему и необязательно голы забивать! Его роль в клубе велика и без этого

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      avera 1 час назад

      Это и ежу понятно.

      2
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