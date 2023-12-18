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  • Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба не входит в десятку лучших нападающих РПЛ»

Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба не входит в десятку лучших нападающих РПЛ»

18 декабря 2023, 19:30
4

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил нынешний уровень форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Время Дзюбы уже уходит. Он не так эффективен на поле, как несколько лет назад. Играть на высоком уровне в таком возврате могут лишь единицы. Чаще всего это решается на генетическом уровне.

Сейчас Дзюба не входит даже в десятку лучших нападающих РПЛ. Молодые игроки уже догнали и перегнали его», – считает Петржела.

  • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
  • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (4)
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avera
1702918959
Это и ежу понятно.
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gunstilzit
1702920364
Интересно кто выше его встал?Тюкавин,Смолов,Чалов?
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Исмо
1702967196
Этого алкаша откуда находят?((((Результат сам за себя говорит, я не болельщик Дзюбы, но факты вещь упрямая, нужно это признать)
Ответить
Vladimir-Shelepnev-google
1702967371
Если считать по забитым мячам, то наверное так, а по игре он в должен быть в десятке. Но не поставят, потому что отношение к нему недружественное. Кругом спартаковские, да и зенитовские причендалы, да и СМИ теже. Ну а Петржела это же звезда.
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