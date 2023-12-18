Колыванов высказался о возвращении на систему «весна – осень»

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов считает ошибочным перехода чемпионата России на систему «осень-весна».

– Самый актуальный вопрос последнего месяца после снежных матчей – нужно ли возвращаться на систему «весна – осень»?

– Я изначально был против перехода на нынешнюю. Три месяца сейчас пройдет, и фактически чемпионат заново. А так начинали бы в марте – заканчивали в ноябре. Все у нас было правильно, я не знаю, кто до такого додумался. Два отпуска? Да какой летом отпуск? Ты только форму набрал, поиграл март, апрель, май – и опять уходишь в отпуск. А в июле опять надо набирать…