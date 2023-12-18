Колыванов высказался о возвращении на систему «весна – осень»

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов считает ошибочным перехода чемпионата России на систему «осень-весна».
– Самый актуальный вопрос последнего месяца после снежных матчей – нужно ли возвращаться на систему «весна – осень»?
– Я изначально был против перехода на нынешнюю. Три месяца сейчас пройдет, и фактически чемпионат заново. А так начинали бы в марте – заканчивали в ноябре. Все у нас было правильно, я не знаю, кто до такого додумался. Два отпуска? Да какой летом отпуск? Ты только форму набрал, поиграл март, апрель, май – и опять уходишь в отпуск. А в июле опять надо набирать…
- Чемпионат России перешел на систему «осень – весна» по ходу сезона-2011/12.
- Несколько матчей 17-го и 18-го туров текущего сезона РПЛ, а также в Кубке России прошли на заснеженных полях и в холодную погоду.
Источник: «РБ Спорт»