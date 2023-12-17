В «Факеле» отреагировали на информацию об интересе к Мелешину

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал информацию об интересе к форварду «Спартака» Павлу Мелешину.

«Павел – хороший футболист. Думаю, что он бы пригодился «Факелу». Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со «Спартаком» мы пока не вели переговоры. Все остальное – додумки», – сказал Котов.