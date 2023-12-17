Композитор Лоза готов помочь РПЛ

Юрий Лоза, композитор и певец, готов написать мелодию для РПЛ.
«Есть футбольный гимн, который стал звуковой картинкой этого спорта. Как композитор, не представляю, какие идеи могут быть у РПЛ. Трудно представить, в какую сторону двигаться, но можно написать фанфары, минутные мелодийные вступления, которые пишут для Олимпийских игр.
Задумался бы над короткой заставкой для РПЛ, но не более – для полноценного гимна, состоящего из нескольких куплетов, у меня не будет столько материала», – сказал Лоза.
- Самая известная песня 69-летнего Лозы – «Плот».
- Композитор известен поддержкой маргинальных теорий – например, артист утверждает, что Земля – не шар.
- Лоза родился в Свердловске, где сейчас выступает команда РПЛ «Урал».
Источник: Sport24