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    Композитор Лоза готов помочь РПЛ

    Юрий Лоза, композитор и певец, готов написать мелодию для РПЛ.

    «Есть футбольный гимн, который стал звуковой картинкой этого спорта. Как композитор, не представляю, какие идеи могут быть у РПЛ. Трудно представить, в какую сторону двигаться, но можно написать фанфары, минутные мелодийные вступления, которые пишут для Олимпийских игр.

    Задумался бы над короткой заставкой для РПЛ, но не более – для полноценного гимна, состоящего из нескольких куплетов, у меня не будет столько материала», – сказал Лоза.

    • Самая известная песня 69-летнего Лозы – «Плот».
    • Композитор известен поддержкой маргинальных теорий – например, артист утверждает, что Земля – не шар.
    • Лоза родился в Свердловске, где сейчас выступает команда РПЛ «Урал».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5793

      Ziklop 1 час назад

      готов получить гонорар за работу!

      1
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      Рейтинг: +6907

      Питерский князь 1 час назад

      Для ФК срамтак, сойдет музыка из рекламы Винес.
      :)))

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