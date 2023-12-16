Самые дорогие футболисты Бундеслиги – 9 из 11 выступают за «Баварию»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков из чемпионата Германии.
По итогам обновления составлен рейтинг самых дорогих футболистов Бундеслиги.
Только двое из 11 человек в списке представляют не «Баварию».
- Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);
- Гарри Кейн («Бавария», 110 млн евро);
- Флориан Вирц («Байер», 100 млн евро);
- Лерой Сане («Бавария», 80 млн евро);
- Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро);
- Хави Симонс («РБ Лейпциг», 70 млн евро);
- Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);
- Матейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);
- Кингсли Коман («Бавария», 65 млн евро);
- Дайот Упамекано («Бавария», 60 млн евро);
- Ким Мин-Джэ («Бавария», 60 млн евро).
Источник: Transfermarkt