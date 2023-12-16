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    • Самые дорогие футболисты Бундеслиги – 9 из 11 выступают за «Баварию»

    Самые дорогие футболисты Бундеслиги – 9 из 11 выступают за «Баварию»

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков из чемпионата Германии.

    По итогам обновления составлен рейтинг самых дорогих футболистов Бундеслиги.

    Только двое из 11 человек в списке представляют не «Баварию».

    1. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);
    2. Гарри Кейн («Бавария», 110 млн евро);
    3. Флориан Вирц («Байер», 100 млн евро);
    4. Лерой Сане («Бавария», 80 млн евро);
    5. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро);
    6. Хави Симонс («РБ Лейпциг», 70 млн евро);
    7. Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);
    8. Матейс де Лигт («Бавария», 65 млн евро);
    9. Кингсли Коман («Бавария», 65 млн евро);
    10. Дайот Упамекано («Бавария», 60 млн евро);
    11. Ким Мин-Джэ («Бавария», 60 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2562

      Айболид 2 часа назад

      Фсё , Бавария не эффективный клуб по мнению этого ... как их там - "Метаратингс".

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