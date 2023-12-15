Мостовой – о ценах на яйца: «Никогда не смотрел на цены, имею возможность купить все необходимое»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнюю прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

– Какой вопрос про футбол я бы задал Путину? Отвечу так – плохо, что у нас президент должен заниматься вопросами футбола, хоккея, гандбола и так далее. Есть множество других людей, профессионалов, которые должны эти вопросы решать. А у Владимира Путина много других дел. Поэтому зачем бы мне его об этом спрашивать?

– Возможно, он может вмешаться и что-то исправить.

– Это и плохо, мне кажется. По моему мнению, не должно так быть. Вопрос президенту – это последняя инстанция. Есть тысяча людей, для которых решение спортивных вопросов – прямая обязанность.

– На прямой линии, в том числе, обсуждались цены на яйца. Вы заметили скачок?

– Конечно, заметил. Но я не знаю, почему упор делается на яйца, цена взлетели на все. И это тоже неправильно.

– Вам на чем-то приходится экономить?

– Слава богу, нет. Я никогда не смотрел на цены – и когда играл, и когда закончил карьеру. Я всегда имел возможность купить себе все необходимое. Но у меня есть близкие, родные – они на все это смотрят из года в год и удивляются. Хотя цены растут и в Европе, я там прожил, наверное, больше всех из наших футболистов. Но там все растет не в таких объемах.