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    • Мостовой – о ценах на яйца: «Никогда не смотрел на цены, имею возможность купить все необходимое»

    Мостовой – о ценах на яйца: «Никогда не смотрел на цены, имею возможность купить все необходимое»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнюю прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

    – Какой вопрос про футбол я бы задал Путину? Отвечу так – плохо, что у нас президент должен заниматься вопросами футбола, хоккея, гандбола и так далее. Есть множество других людей, профессионалов, которые должны эти вопросы решать. А у Владимира Путина много других дел. Поэтому зачем бы мне его об этом спрашивать?

    – Возможно, он может вмешаться и что-то исправить.

    – Это и плохо, мне кажется. По моему мнению, не должно так быть. Вопрос президенту – это последняя инстанция. Есть тысяча людей, для которых решение спортивных вопросов – прямая обязанность.

    – На прямой линии, в том числе, обсуждались цены на яйца. Вы заметили скачок?

    – Конечно, заметил. Но я не знаю, почему упор делается на яйца, цена взлетели на все. И это тоже неправильно.

    – Вам на чем-то приходится экономить?

    – Слава богу, нет. Я никогда не смотрел на цены – и когда играл, и когда закончил карьеру. Я всегда имел возможность купить себе все необходимое. Но у меня есть близкие, родные – они на все это смотрят из года в год и удивляются. Хотя цены растут и в Европе, я там прожил, наверное, больше всех из наших футболистов. Но там все растет не в таких объемах.

    • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».
    • Сейчас он получает тренерскую лицензию.
    • Завтра, 16 декабря, Мостовой будет тренером сборной Пути РПЛ в матче звезд Фонбет Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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