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  • Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе – они не побили рекорд джерси Джордана

Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе – они не побили рекорд джерси Джордана

14 декабря 2023, 22:15
3

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали шесть футболок Лионеля Месси, в которых он играл на ЧМ-2022.

В коллекции представлены майки аргентинца с двух матчей группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и первого тайма финала.

Торги завершились на отметке 7,803 миллиона долларов. Сообщалось, что часть выручки пойдет на благотворительность.

Футболки Месси не смогли побить рекорд джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Вещь легендарного баскетболиста осталась самым дорогим предметом, связанным со спортом. Ее продали на аукционе за 8,1 млн фунтов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Daily Mail
Весь мир Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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гууд
1702592417
Поюлозая новость... гном щас побежит арабам жаловаться... выкупит завтра за триллионы...
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k611
1702603492
Футбол в США не так популярен как баскетбол.
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