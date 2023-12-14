Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе – они не побили рекорд джерси Джордана

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали шесть футболок Лионеля Месси, в которых он играл на ЧМ-2022.

В коллекции представлены майки аргентинца с двух матчей группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и первого тайма финала.

Торги завершились на отметке 7,803 миллиона долларов. Сообщалось, что часть выручки пойдет на благотворительность.

Футболки Месси не смогли побить рекорд джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Вещь легендарного баскетболиста осталась самым дорогим предметом, связанным со спортом. Ее продали на аукционе за 8,1 млн фунтов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?