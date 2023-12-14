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    • Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе – они не побили рекорд джерси Джордана

    Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе – они не побили рекорд джерси Джордана

    На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали шесть футболок Лионеля Месси, в которых он играл на ЧМ-2022.

    В коллекции представлены майки аргентинца с двух матчей группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и первого тайма финала.

    Торги завершились на отметке 7,803 миллиона долларов. Сообщалось, что часть выручки пойдет на благотворительность.

    Футболки Месси не смогли побить рекорд джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Вещь легендарного баскетболиста осталась самым дорогим предметом, связанным со спортом. Ее продали на аукционе за 8,1 млн фунтов.

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    Источник: Daily Mail

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