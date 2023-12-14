Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • 76-летний Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

    76-летний Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

    Юрий Семин рассказал, готов ли он вернуться к тренерской деятельности.

    – Болельщики соскучились, хотят видеть вас на тренерской бровке.

    – Ну, значит, надо, чтобы увидели, ха-ха. Но не знаю когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь.

    Она же периодически заканчивается. Уже курсы прошли, теперь будем выполнять задания. Все это по программе РФС.

    – У вас были предложения о работе?

    – Это мое личное дело. Я ни с кем не делюсь своими предложениями. Без конкретики.

    • Семину сейчас 76 лет.
    • Он не тренирует с сентября 2021 года, когда покинул «Ростов».
    • Семин наиболее известен по работе в «Локомотиве».

    Новости по теме
    Семин видит у «Краснодара» чемпионские «предвестники» 2
    Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ 4
    Орлов назвал тренера, который раскрыл Хвичу 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+