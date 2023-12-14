76-летний Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Юрий Семин рассказал, готов ли он вернуться к тренерской деятельности.
– Болельщики соскучились, хотят видеть вас на тренерской бровке.
– Ну, значит, надо, чтобы увидели, ха-ха. Но не знаю когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь.
Она же периодически заканчивается. Уже курсы прошли, теперь будем выполнять задания. Все это по программе РФС.
– У вас были предложения о работе?
– Это мое личное дело. Я ни с кем не делюсь своими предложениями. Без конкретики.
- Семину сейчас 76 лет.
- Он не тренирует с сентября 2021 года, когда покинул «Ростов».
- Семин наиболее известен по работе в «Локомотиве».
Источник: Sport24