76-летний Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Юрий Семин рассказал, готов ли он вернуться к тренерской деятельности.

– Болельщики соскучились, хотят видеть вас на тренерской бровке.

– Ну, значит, надо, чтобы увидели, ха-ха. Но не знаю когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь.

Она же периодически заканчивается. Уже курсы прошли, теперь будем выполнять задания. Все это по программе РФС.

– У вас были предложения о работе?

– Это мое личное дело. Я ни с кем не делюсь своими предложениями. Без конкретики.