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    Защитник «Спартака» сказал, нужно ли команде усиление

    Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов отметил, что не видит вариантов усиления московской команды игроками из «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» для тебя не чужой клуб. Какого бы футболиста взял в «Спартак»?

    – Нам никто не нужен. У нас все хорошо. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Все нормально. Если дальше будем так же играть, все будет хорошо.

    • 27-летний Чернов выступал за самарский клуб до перехода в «Спартак» в феврале 2022 года.
    • Футболист в этом сезоне провел 13 матчей за команду, в которых отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17499

      Алексей З 3 минуты назад

      В Крыльях реально усиления не найти.

      0
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      Рейтинг: +3364

      Suvorov71 3 минуты назад

      Речь о Великом клубе, а здесь вонь помойная, ну а как без них, как саранча во напладили помойных, скоро в Питере и дышать от вонине возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3922

      alefreddy 1 час назад

      только языком чесать про чемпионство может а ля Литвинов Умяров и прочие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Да уж,как быстро в св ней превращается народ в спаме

      1
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      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Чернов опоросился и получились от него Суворов и шахта подвпопулярная )))

      1
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      Рейтинг: +840

      TIMOTHY > VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Я и думаю откуда эти два поросеныша недоношенных Суворов и шахта!) Чернов их хряк оказывается)

      1
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      Рейтинг: +426

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      О как)) нам никто не нужен)) быстро освинячили в секте самарского пассажира)

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