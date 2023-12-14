Защитник «Спартака» сказал, нужно ли команде усиление

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов отметил, что не видит вариантов усиления московской команды игроками из «Крыльев Советов».

– «Крылья Советов» для тебя не чужой клуб. Какого бы футболиста взял в «Спартак»?

– Нам никто не нужен. У нас все хорошо. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Все нормально. Если дальше будем так же играть, все будет хорошо.