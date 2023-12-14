Аршавин ответил, может ли «Зенит» скупить всех молодых звeзд российского футбола

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что клуб может себе позволить скупить молодых звeзд российского футбола.

«Может ли «Зенит» скупить всех? Ну, «Зенит» не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то по большому счeту скорее всего да, чем нет», – сказал Аршавин.