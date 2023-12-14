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  • Аршавин ответил, может ли «Зенит» скупить всех молодых звeзд российского футбола

Аршавин ответил, может ли «Зенит» скупить всех молодых звeзд российского футбола

14 декабря 2023, 14:31
22

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что клуб может себе позволить скупить молодых звeзд российского футбола.

«Может ли «Зенит» скупить всех? Ну, «Зенит» не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то по большому счeту скорее всего да, чем нет», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров с 36 очками в активе.
  • Команда выигрывала чемпионат России пять сезонов подряд.

Источник: YouTube-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (22)
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ц
1702554416
Ну и нафига нам такой футбол.
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aldo conte
1702554919
В Росси во времена крепостного права помещики себе на потеху заводили крепостные театры, где играли крепостные актеры. Газпром (господин Миллер) себя на потеху приобрел "Зенит", куда скупает по всему миру, включая Россию, футболистов. Без Газпрома "Зенит" никто и звать его зенька.
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NewLife
1702558787
Зачем скупать ? Даже если на поле будут вонять 11 князей немытую команду затащат на первое место.
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Дубина
1702561890
Позор аль бзяниту!
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Garrincha58
1702565913
а зачем чтобы сидеть на лавке и смотреть как играют бразильцы
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Цугундeр
1702566789
А кто -нибудь смотрел всё интервью ,придурки конченые (снизу) ? Андрик всё на пальцах объяснил. А вам -лишь бы посраться по кругу.
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Азбука
1702567082
На минутку подумал, а если бы действительно Зенит покупал не иностранных легионеров, а скупал "всех молодых звёзд российского ногомяча". Все тогда бы хвалили Зенит за то, что там не играют разные "чумазые", а наши родные посконные "звёздуны" (Шутка разумеется).
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Volf1973
1702568477
Академия "Зенита"это просто статус клуба и ничего кроме .... Иногда продажи игроков...но это капля в море... В приоритете у клуба на сегодня это повесить максимум звёздочек на футболку...любым способом
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Axe111
1702571828
Молодые звёзды российского футбола)))))))))
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