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    • Аршавин ответил, может ли «Зенит» скупить всех молодых звeзд российского футбола

    Аршавин ответил, может ли «Зенит» скупить всех молодых звeзд российского футбола

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил, что клуб может себе позволить скупить молодых звeзд российского футбола.

    «Может ли «Зенит» скупить всех? Ну, «Зенит» не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то по большому счeту скорее всего да, чем нет», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров с 36 очками в активе.
    • Команда выигрывала чемпионат России пять сезонов подряд.

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    Источник: YouTube-канал СБГ ШОУ

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6208

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Зенит на такое не способен. Это могут только сви ньи, как скупали всех в позорных для них 90х. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 24 минуты назад

      Да Газпром может позволить себе скупить всех болельщиков срамтака и до конца жизни тыкать их лицом в говно.
      Но мы так не далем, мы не опускаемся до этого.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +25443

      bset 35 минут назад

      Не нас***али, а насобирали с билетов)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17496

      Алексей З 52 минуты назад

      Даже в суе не стоит упоминать ФК Зенит, правильнее будет говорить о Газпроме и его безмерным возможностям.

      1
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      Рейтинг: +597

      aldo conte 1 час назад

      В Росси во времена крепостного права помещики себе на потеху заводили крепостные театры, где играли крепостные актеры. Газпром (господин Миллер) себя на потеху приобрел "Зенит", куда скупает по всему миру, включая Россию, футболистов. Без Газпрома "Зенит" никто и звать его зенька.

      2
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      Рейтинг: +299

      ц > aldo conte 55 минут назад

      Да и с газпромом никто и звать никак.

      0
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      Рейтинг: +299

      ц 1 час назад

      Ну и нафига нам такой футбол.

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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > ц 27 минут назад

      В 90-х срамтак всех забирал на халяву, всех все устраивало.

      2
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      Рейтинг: +17496

      Алексей З > ц 26 минут назад

      Разве разговор о футболе ?
      Здесь амбиции самовлюблённой элиты , захватившей власть и ресурсы в стране.

      1
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      Рейтинг: +299

      ц > Питерский князь 22 минуты назад

      Князь, да питерский, хахаха

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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > ц 18 минут назад

      Свободных ваканский больше нет.
      Один, только я.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1018

      bratskij 1 час назад

      Да что же это такое, называйте все своими именами ... не Зенит может скупить, а газопомойка в законе. Сам Зенит нищеброд как был таким и останется без господина.

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