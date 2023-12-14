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    • «Спартак» вернулся к кандидатуре Абубакара, Вендел хочет покинуть «Зенит», возможный сменщик тен Хага в «МЮ» и другие новости

    «Спартак» вернулся к кандидатуре Абубакара, Вендел хочет покинуть «Зенит», возможный сменщик тен Хага в «МЮ» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Empers100--google 2 часа назад

      Если кто-то не понял, то все "валят" Зенит, включая его руководство. Иначе никак не объяснить абсолютно безумные по своей бесполезности трансферы Изидора с Фернандесом. И вообще как можно было за пол года ушатать чемпионскую команду до уровня Оренбурга с Пари НН?

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      Рейтинг: +8593

      BarStep 5 часов назад

      «Спартак» вернулся к кандидатуре Абубакара, Вендел хочет покинуть «Зенит», возможный сменщик тен Хага в «МЮ» и другие СПЛЕТНИ» Думаю так будет правильней заголовок

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