Стал известен клуб РПЛ с наименьшим бюджетом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о клубном бюджете.
«Бюджет «Пари НН» изменится в 2024 году? Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Не буду называть цифру – это внутреннее дело клуба, не совсем корректно будет ее называть в паблике.
Но у нас стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Какое место по бюджету мы занимаем среди 16 клубов РПЛ? Последнее», – сказал Мелик-Гусейнов.
- Нижегородцы идут в РПЛ 9-ми.
- В прошлом сезоне клуб спасся от вылета через переходные матчи.
- Команда в отпуске до января.
Источник: «Известия»