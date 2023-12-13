Стал известен клуб РПЛ с наименьшим бюджетом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о клубном бюджете.

«Бюджет «Пари НН» изменится в 2024 году? Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Не буду называть цифру – это внутреннее дело клуба, не совсем корректно будет ее называть в паблике.

Но у нас стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Какое место по бюджету мы занимаем среди 16 клубов РПЛ? Последнее», – сказал Мелик-Гусейнов.