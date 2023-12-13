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    Стал известен клуб РПЛ с наименьшим бюджетом

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о клубном бюджете.

    «Бюджет «Пари НН» изменится в 2024 году? Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Не буду называть цифру – это внутреннее дело клуба, не совсем корректно будет ее называть в паблике.

    Но у нас стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Какое место по бюджету мы занимаем среди 16 клубов РПЛ? Последнее», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • Нижегородцы идут в РПЛ 9-ми.
    • В прошлом сезоне клуб спасся от вылета через переходные матчи.
    • Команда в отпуске до января.

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    Источник: «Известия»

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