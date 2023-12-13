Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что контракт полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с испанским клубом предусматривает опцию возвращения в московскую команду.

«Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение. Его семьи. Лучше было бы, если бы он года два еще поиграл в «Динамо». Окреп бы еще, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи.

Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть», – сказал Степашин.