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    • Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

    Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что контракт полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с испанским клубом предусматривает опцию возвращения в московскую команду.

    «Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение. Его семьи. Лучше было бы, если бы он года два еще поиграл в «Динамо». Окреп бы еще, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи.

    Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть», – сказал Степашин.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе.
    • Он провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

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    Источник: Страница «Московского комсомольца» в соцсети VK

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