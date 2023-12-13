Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что контракт полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с испанским клубом предусматривает опцию возвращения в московскую команду.
«Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение. Его семьи. Лучше было бы, если бы он года два еще поиграл в «Динамо». Окреп бы еще, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи.
Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть», – сказал Степашин.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе.
- Он провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.