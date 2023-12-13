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  • Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

Степашин заявил о наличии опции возвращения в «Динамо» в контракте Захаряна с «Сосьедадом»

13 декабря 2023, 13:02
4

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что контракт полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с испанским клубом предусматривает опцию возвращения в московскую команду.

«Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение. Его семьи. Лучше было бы, если бы он года два еще поиграл в «Динамо». Окреп бы еще, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи.

Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть», – сказал Степашин.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе.
  • Он провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

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Источник: Страница «Московского комсомольца» в соцсети VK
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Dusheguboff
1702464710
Надеюсь, не будет портить ему карьеру, пускай играет в сильном чемпионате
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Цугундeр
1702465788
"Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть»..)) Ты про другую опцию задумайся , кулёк с мотылём протухший. Удачный трансфер на 23 года... Панимаааешь...
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