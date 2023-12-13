Топ-10 подешевевших игроков РПЛ

У всех "рыночная стоимость" заоблачная.
Ну если латинос ещё где-то засвечивались , то откуда у спартаковцев такие ценники ?
Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Десятка самых подешевевших футболистов лиги выглядит так.
1. Дуглас Сантос («Зенит») – минус 3 миллиона евро.
2. Вендел («Зенит») – 2.
3. Клаудиньо («Зенит») – 2.
4. Вильмар Барриос («Зенит») – 2.
5. Ду Кейрос («Зенит») – 2.
6. Георгий Джикия («Спартак») – 1,5.
7. Александр Соболев («Спартак») – 1.
8. Вячеслав Караваев («Зенит») – 1.
9. Роман Зобнин («Спартак») – 1.
10. Хесус Медина («Спартак») – 1.