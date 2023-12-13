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    Топ-10 подешевевших игроков РПЛ

    Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Десятка самых подешевевших футболистов лиги выглядит так.

    1. Дуглас Сантос («Зенит») – минус 3 миллиона евро.

    2. Вендел («Зенит») – 2.

    3. Клаудиньо («Зенит») – 2.

    4. Вильмар Барриос («Зенит») – 2.

    5. Ду Кейрос («Зенит») – 2.

    6. Георгий Джикия («Спартак») – 1,5.

    7. Александр Соболев («Спартак») – 1.

    8. Вячеслав Караваев («Зенит») – 1.

    9. Роман Зобнин («Спартак») – 1.

    10. Хесус Медина («Спартак») – 1.

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17473

      Алексей З 11 минут назад

      У всех "рыночная стоимость" заоблачная.
      Ну если латинос ещё где-то засвечивались , то откуда у спартаковцев такие ценники ?

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      Рейтинг: +3917

      alefreddy 22 минуты назад

      как играют таков и спрос

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