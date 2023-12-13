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    • «Спартак» вернулся к кандидатуре 32-летнего форварда сборной Камеруна

    «Спартак» вернулся к кандидатуре 32-летнего форварда сборной Камеруна

    «Спартак» вновь обратился к кандидатуре нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара. Трансфер 32-летнего камерунца может состояться зимой, пишет твиттер Laura Dave Media.

    Россияне хотят воспользоваться отчислением Абубакара от основы «Бешикташа» (причины не называются).

    • В этом сезоне у Абубакара 22 матча, 11 голов, 3 ассиста.
    • Контракт Венсана с «Бешикташем» действует до 2025 года.
    • Футболист стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3917

      alefreddy 25 минут назад

      ну как вариант статистика неплохая а то Соболь будет в носу ковырять.Да и санкции не помешают трансферу

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