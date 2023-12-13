«Спартак» вернулся к кандидатуре 32-летнего форварда сборной Камеруна

«Спартак» вновь обратился к кандидатуре нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара. Трансфер 32-летнего камерунца может состояться зимой, пишет твиттер Laura Dave Media.
Россияне хотят воспользоваться отчислением Абубакара от основы «Бешикташа» (причины не называются).
- В этом сезоне у Абубакара 22 матча, 11 голов, 3 ассиста.
- Контракт Венсана с «Бешикташем» действует до 2025 года.
- Футболист стоит 7 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»