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  • «Спартак» вернулся к кандидатуре 32-летнего форварда сборной Камеруна

«Спартак» вернулся к кандидатуре 32-летнего форварда сборной Камеруна

13 декабря 2023, 17:28
7

«Спартак» вновь обратился к кандидатуре нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара. Трансфер 32-летнего камерунца может состояться зимой, пишет твиттер Laura Dave Media.

Россияне хотят воспользоваться отчислением Абубакара от основы «Бешикташа» (причины не называются).

  • В этом сезоне у Абубакара 22 матча, 11 голов, 3 ассиста.
  • Контракт Венсана с «Бешикташем» действует до 2025 года.
  • Футболист стоит 7 миллионов евро.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Абубакар Венсан
Комментарии (7)
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alefreddy
1702477985
ну как вариант статистика неплохая а то Соболь будет в носу ковырять.Да и санкции не помешают трансферу
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DVOK68
1702479524
Почти любой мало-мальски забивающий нап,должен являться трансферной целью Спартака.С Соболем далече не уедешь,тем более он в крайние полгода мимикрировал из игрока штрафной соперника,классического центрнапа,в какую ту дикую смесь полузащитника и "полунападающего") Из штрафной ушёл,где он достаточно успешно забивал и головой и ногой,а в центр поля и не пришёл(из за природной корявости и отсутствия скорости принятия решения)то есть пользы от него,НЫНЕШНЕГО,почти нет.Мелёшина как напа в расчёт не беру от слова совсем,нет в команде нашей такой фамилии) Поэтому нап нужен пуще воздуха!Хоть Абубакар хоть кто иной.
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FCSpartakM
1702484660
Если бесплатно, то добро пожаловать. Опытный игрок, нападающего как раз нет дополнительного
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Cathuman
1702487205
Что своей родной русской базы нету? Нету, потому что прое..... Надо брать всяких бибизьян,чур.., а толковый русский Ванька даром не нужен...
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