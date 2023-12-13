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    • Акинфеев вспомнил, что его смутило во время празднования Кубка УЕФА

    Акинфеев вспомнил, что его смутило во время празднования Кубка УЕФА

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил эмоции после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

    «Отмечание было вообще суперское. Администратор команды Сергей Павлович Якунчиков сделал заранее золотые майки, все красиво было. Никто об этом не знал. Финальный свисток, просто все выбегают, сразу суют эти майки.

    Думаешь: «Они уже майки заготовили. Что за бред вообще?». Играли в Португалии на стадионе «Спортинга» со «Спортингом», проигрывали после первого тайма. Как они могли позволить себе майки заготовить?» – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА уступал по ходу встречи со «Спортингом».
    • Через 3 года Кубок УЕФА выиграл «Зенит».
    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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