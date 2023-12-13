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    • Первый тренер Файзуллаева: «Аббосбек стал дирижером в ЦСКА»

    Первый тренер Файзуллаева: «Аббосбек стал дирижером в ЦСКА»

    Дмитрий Ан, первый тренер нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отметил прогресс игрока в Москве.

    «Я очень горд своим воспитанником. Та слава, которая на него обрушилась, надеюсь, что не изменит его отношения к футболу и он дальше будет расти и развиваться.

    Очень рад, что Аббос попал в РПЛ. Ему удалось за короткий срок адаптироваться, принести много пользы. Очень важно, что он стал в ЦСКА дирижeром.

    Думаю, можно сказать, что Аббос – главный талант узбекского футбола. Тем более, что по итогам прошлого года он был признан лучшим молодым игроком Узбекистана», – сказал Ан.

    • ЦСКА купил Файзуллаева летом у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • В этом сезоне у Аббосбека 18 матчей, 2 гола, 6 ассистов.
    • Футболист стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3343

      Suvorov71 22 минуты назад

      Скажем так дирижер, но пока без палочки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1227

      FCSpartakM 30 минут назад

      Узбек это чисто поговорка про безрыбье. Собственно,если такой средний игрок -лидер твоей атаки, то чего пенять на середину таблицы

      0
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      Рейтинг: +17481

      Алексей З 1 час назад

      "Дирижёр " в оркестре - главное лицо , лидер .
      Файзуллаев в свои 20 лет способный , добротный игрок , не более.
      Вот Беллингем в Реале ( почувствуйте разницу ) в свои 20-ть , Лидер и Дирижёр !!!

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