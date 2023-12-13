Первый тренер Файзуллаева: «Аббосбек стал дирижером в ЦСКА»

Дмитрий Ан, первый тренер нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отметил прогресс игрока в Москве.

«Я очень горд своим воспитанником. Та слава, которая на него обрушилась, надеюсь, что не изменит его отношения к футболу и он дальше будет расти и развиваться.

Очень рад, что Аббос попал в РПЛ. Ему удалось за короткий срок адаптироваться, принести много пользы. Очень важно, что он стал в ЦСКА дирижeром.

Думаю, можно сказать, что Аббос – главный талант узбекского футбола. Тем более, что по итогам прошлого года он был признан лучшим молодым игроком Узбекистана», – сказал Ан.