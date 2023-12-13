Ещенко призвал сохранить Абаскаля в «Спартаке» до конца сезона

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что клубу стоит сохранить на посту главного тренера Гильермо Абаскаля до конца сезона.

«Думаю, «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Они понакупали столько иностранцев, тут тоже можно задавать вопросы – рентабельные игроки или нет. На мой взгляд, Абаскаля надо оставлять. Выбрать совместное направление развития, подсказать ему. Руководство тоже новое, Абаскаль еще молодой специалист. Совместно могут изменить ход», – сказал Ещенко.