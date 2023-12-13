Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Ещенко призвал сохранить Абаскаля в «Спартаке» до конца сезона

    Ещенко призвал сохранить Абаскаля в «Спартаке» до конца сезона

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что клубу стоит сохранить на посту главного тренера Гильермо Абаскаля до конца сезона.

    «Думаю, «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Они понакупали столько иностранцев, тут тоже можно задавать вопросы – рентабельные игроки или нет. На мой взгляд, Абаскаля надо оставлять. Выбрать совместное направление развития, подсказать ему. Руководство тоже новое, Абаскаль еще молодой специалист. Совместно могут изменить ход», – сказал Ещенко.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда выиграла бронзовые медали.
    • В текущем чемпионате России «Спартак» занимает пятое место с 30 очками после 18 туров.

    Новости по теме
    Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера 24
    Тихонов высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке» 10
    Титов прокомментировал ситуацию с Беришей и Абаскалем 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37219

      VVM1964 31 минуту назад

      Согласен, вот только состав надо перетрясти, хотя бы немного ...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+