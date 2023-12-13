Ещенко призвал сохранить Абаскаля в «Спартаке» до конца сезона

Согласен, вот только состав надо перетрясти, хотя бы немного ...
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что клубу стоит сохранить на посту главного тренера Гильермо Абаскаля до конца сезона.
«Думаю, «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Они понакупали столько иностранцев, тут тоже можно задавать вопросы – рентабельные игроки или нет. На мой взгляд, Абаскаля надо оставлять. Выбрать совместное направление развития, подсказать ему. Руководство тоже новое, Абаскаль еще молодой специалист. Совместно могут изменить ход», – сказал Ещенко.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда выиграла бронзовые медали.
- В текущем чемпионате России «Спартак» занимает пятое место с 30 очками после 18 туров.