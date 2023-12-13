Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Милана», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
«Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Томори, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»