Представлена форма на Матч звезд Кубка России

Идет подготовка к Матчу звезд Фонбет Кубка России, который пройдет 16 декабря в Сколково.

Сегодня организаторы представили форму для участников выставочной игры.

«Участники шоу-матча выйдут на поле Live Арены в уникальных джерси, отсылающих к пейзажам городов России. В основе концепции – вид из окна.

Небоскрeбы и высокие дома – для игроков сборной Пути РПЛ. Пятиэтажки и частный сектор – на груди футболистов команды Пути регионов», – сообщила пресс-служба турнира.