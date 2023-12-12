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    Представлена форма на Матч звезд Кубка России

    Идет подготовка к Матчу звезд Фонбет Кубка России, который пройдет 16 декабря в Сколково.

    Сегодня организаторы представили форму для участников выставочной игры.

    «Участники шоу-матча выйдут на поле Live Арены в уникальных джерси, отсылающих к пейзажам городов России. В основе концепции – вид из окна.

    Небоскрeбы и высокие дома – для игроков сборной Пути РПЛ. Пятиэтажки и частный сектор – на груди футболистов команды Пути регионов», – сообщила пресс-служба турнира.

    • Субботний Матч звeзд начнется в 14:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18235

      Garrincha58 19 минут назад

      очередной липовый матч никому не нужный и только как всегда деньги на ветер, а играть будут на крыше

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