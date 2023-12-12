Представлена форма на Матч звезд Кубка России

очередной липовый матч никому не нужный и только как всегда деньги на ветер, а играть будут на крыше
Идет подготовка к Матчу звезд Фонбет Кубка России, который пройдет 16 декабря в Сколково.
Сегодня организаторы представили форму для участников выставочной игры.
«Участники шоу-матча выйдут на поле Live Арены в уникальных джерси, отсылающих к пейзажам городов России. В основе концепции – вид из окна.
Небоскрeбы и высокие дома – для игроков сборной Пути РПЛ. Пятиэтажки и частный сектор – на груди футболистов команды Пути регионов», – сообщила пресс-служба турнира.
- Субботний Матч звeзд начнется в 14:00 мск.