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    • Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»

    Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»

    Бывший исполнительный директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян выступил с последним словом в Железнодорожном районном суде Воронежа.

    • Его обвиняют в 10 эпизодах подкупа судей и 1 эпизоде организации договорного матча.
    • Прокуратура попросила наказать Баяна 6 годами заключения в колонии-поселении, штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права заниматься спортивной деятельностью на 2,5 года.
    • Суд вынесет решение 13 декабря.

    «Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью. Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул.

    Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня. Это считалось нормой, было есть и, я так думаю, будет всегда.

    Это неискоренимо, в порядке вещей. Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но, после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо», – сказал Баян.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1917

      Дубина 26 минут назад

      У зенита куплены на 10 лет вперед все все знают)!

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