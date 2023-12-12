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  • Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»

Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»

12 декабря 2023, 14:00
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Бывший исполнительный директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян выступил с последним словом в Железнодорожном районном суде Воронежа.

  • Его обвиняют в 10 эпизодах подкупа судей и 1 эпизоде организации договорного матча.
  • Прокуратура попросила наказать Баяна 6 годами заключения в колонии-поселении, штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права заниматься спортивной деятельностью на 2,5 года.
  • Суд вынесет решение 13 декабря.

«Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью. Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул.

Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня. Это считалось нормой, было есть и, я так думаю, будет всегда.

Это неискоренимо, в порядке вещей. Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но, после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо», – сказал Баян.

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Комментарии (5)
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Дубина
1702380184
У зенита куплены на 10 лет вперед все все знают)!
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