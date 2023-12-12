Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил трех футболистов команд РПЛ, у которых есть потенциал выступать в европейских чемпионатах.

«Пиняев, Глушенков и Тюкавин однозначно имеют потенциал заиграть в Европе. Может, Тюкавин в меньшей степени, потому что он нападающий. Если нападающий забивает, то все здорово. Если не забивает, скажут: что это за нападающий?

Пиняев и Глушенков другого стиля – они могут сами создать момент и все сделать. Такие футболисты всегда в цене. Про Глушенкова я говорил еще года два назад, когда он играл в «Крыльях». В «Локомотиве» Галактионов первое время не ставил Глушенкова, а мы удивлялись. Не всем дано разобраться в каждом футболисте», – сказал Мостовой.

19-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев провел в этом сезоне 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 передач.

Его партнер по команде 24-летний форвард Максим Глушенков сыграл 25 встреч, забил 7 мячей и отдал 7 голевых пасов.

21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в нынешнем сезоне 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 передачи.

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