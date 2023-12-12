Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил трех футболистов команд РПЛ, у которых есть потенциал выступать в европейских чемпионатах.

«Пиняев, Глушенков и Тюкавин однозначно имеют потенциал заиграть в Европе. Может, Тюкавин в меньшей степени, потому что он нападающий. Если нападающий забивает, то все здорово. Если не забивает, скажут: что это за нападающий?

Пиняев и Глушенков другого стиля – они могут сами создать момент и все сделать. Такие футболисты всегда в цене. Про Глушенкова я говорил еще года два назад, когда он играл в «Крыльях». В «Локомотиве» Галактионов первое время не ставил Глушенкова, а мы удивлялись. Не всем дано разобраться в каждом футболисте», – сказал Мостовой.