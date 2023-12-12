Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе

Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе

12 декабря 2023, 12:09
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил трех футболистов команд РПЛ, у которых есть потенциал выступать в европейских чемпионатах.

«Пиняев, Глушенков и Тюкавин однозначно имеют потенциал заиграть в Европе. Может, Тюкавин в меньшей степени, потому что он нападающий. Если нападающий забивает, то все здорово. Если не забивает, скажут: что это за нападающий?

Пиняев и Глушенков другого стиля – они могут сами создать момент и все сделать. Такие футболисты всегда в цене. Про Глушенкова я говорил еще года два назад, когда он играл в «Крыльях». В «Локомотиве» Галактионов первое время не ставил Глушенкова, а мы удивлялись. Не всем дано разобраться в каждом футболисте», – сказал Мостовой.

  • 19-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев провел в этом сезоне 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 передач.
  • Его партнер по команде 24-летний форвард Максим Глушенков сыграл 25 встреч, забил 7 мячей и отдал 7 голевых пасов.
  • 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в нынешнем сезоне 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 передачи.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 17
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Глушенков Максим Пиняев Сергей Тюкавин Константин Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1702374426
Забалотный Чалов Дзюба
Ответить
Виторио
1702443408
Вот они и будут чемпионами. Сначала Динамо, потом Локомотив.
Ответить
Главные новости
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
1
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
1
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
2
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
7
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
2
Все новости
Все новости
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
2
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
2
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
10
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+