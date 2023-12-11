Аршавин отреагировал на безголевую серию Овечкина в НХЛ

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин дал совет форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

У российского хоккеиста 10-матчевая безголевая серия в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне в активе Овечкина 5 шайб и 11 результативных передач.

Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (827). Рекорд Уэйна Гретцки – 894 шайбы.

– Андрей, дайте совет Александру Овечкину. Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

– Я думаю, что он сам всe знает. Надо просто играть в хоккей. А забьет или не забьет – это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок.