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    Аршавин отреагировал на безголевую серию Овечкина в НХЛ

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин дал совет форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

    • У российского хоккеиста 10-матчевая безголевая серия в регулярном чемпионате НХЛ.
    • В этом сезоне в активе Овечкина 5 шайб и 11 результативных передач.
    • Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (827). Рекорд Уэйна Гретцки – 894 шайбы.

    – Андрей, дайте совет Александру Овечкину. Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

    – Я думаю, что он сам всe знает. Надо просто играть в хоккей. А забьет или не забьет – это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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