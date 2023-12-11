Титов определил лучший трансфер «Спартака» в 2023 году

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, какой трансфер московского клуба считает лучшим в уходящем году.

«Понятно, что Бабич – один из самых сильных и перспективных. Не знаю, была там какая-то конкуренция или нет, но «Спартаку» с ним повезло. Рост, борьба наверху – его очевидные козыри. Он и первый свой гол в России забил головой после стандарта.

Костя Генич и Андрей Тихонов комментировали игру с Самарой на «Матч Премьер», и у них проскользнула такая фраза: «Легендарный подкат Бабича». Немножко смешно прозвучало, тем не менее специалисты уже отмечают, что парень и вверху, и внизу хорош. Настоящий защитник.

Хотя совсем недавно мы видели то же самое в исполнении Джикии. По бойцовским качествам к Георгию вообще нет вопросов. Но вот один играет, а другой нет. Смотрю на это и думаю: а почему бы не сыграть в три центральных?

Левоногий Джикия левее расположился бы, Бабич – в центре, а Дуарте – правее. Но здесь уже вопрос по тактике. Абаскаль играет только так: 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2 – обозвать можно как угодно.

Вариантов много, но сегодня тренер – Абаскаль, а мы можем только рассуждать», – заявил Титов.

«Спартак» летом купил Бабича у «Альмерии» за 5 миллионов евро.

Сербский защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.

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