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    Бубнов высказался об игре «Зенита» и «Пари НН»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что осенняя часть нынешнего сезона РПЛ стала худшей для «Зенита» за последний пять лет.

    «Прямо скажем, это был не лучший матч «Зенита». «Пари НН» играл в привычном стиле, и это с учетом того, что у них много игроков не попали в заявку на игру из-за проблем со здоровьем, да и тренировочный процесс был сорван из-за сложных погодных условий.

    Футболистам «Зенита» повезло забить быстрый гол. У Вендела получилось очень красиво пробить, и лучше бы он отличился прямым ударом вместо попадания в каркас ворот. Но удача была на стороне питерцев. Стоцкий просто не ожидал этого отскока, а Мантуан оказался в нужном месте и прострелил на Кассьерру.

    Если бы этого гола не было, то с такой закрытой командой, как «Пари НН», хозяевам пришлось бы очень тяжело. Фактически гости ввосьмером закрывались в эшелонированной обороне. Расчет у коллектива Юрана был только на быстрые контратаки и стандартные положения.

    У «Зенита» было много подходов к воротам, оно и понятно – что делать, если соперник отдает тебе мяч. Но по-настоящему опасных моментов хозяева создали не так много, особенно во втором тайме. Все, что они пытались разыграть в атаке, у них не получалось. Зенитовцам еще повезло, что Тихий не забил в концовке. Интересно, что бы говорил Семак на пресс-конференции после этого. Был риск потерять очки. Закономерно, что во второй половине почти всю группу атаки заменили.

    Появившиеся на поле Изидор, Клаудиньо и Сергеев пытались изменить ситуацию, но и у них ничего толком не получилось. Семаку теперь предстоит разбираться с этой ситуацией во время зимней паузы, в том числе и с неудачами в предыдущих турах. Осенняя часть чемпионата – худший отрезок питерцев за последние пять лет.

    Но главную задачу «Зенит» все же выполнил – интрига в чемпионате сохраняется. Команда взяла три очка, пусть и сделала это при посредственной игре. В этом плане встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» выглядела значительно интересней и быстрей несмотря на то, что в Москве играли в более тяжелых погодных условиях», – написал Бубнов.

    • «Зенит» занимает в РПЛ второе место с 36 очками.
    • «Пари НН» после 18 туров идет девятыми с 24 очками.

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    Источник: Sportbox.ru

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