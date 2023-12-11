Бубнов высказался об игре «Зенита» и «Пари НН»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что осенняя часть нынешнего сезона РПЛ стала худшей для «Зенита» за последний пять лет.

«Прямо скажем, это был не лучший матч «Зенита». «Пари НН» играл в привычном стиле, и это с учетом того, что у них много игроков не попали в заявку на игру из-за проблем со здоровьем, да и тренировочный процесс был сорван из-за сложных погодных условий.

Футболистам «Зенита» повезло забить быстрый гол. У Вендела получилось очень красиво пробить, и лучше бы он отличился прямым ударом вместо попадания в каркас ворот. Но удача была на стороне питерцев. Стоцкий просто не ожидал этого отскока, а Мантуан оказался в нужном месте и прострелил на Кассьерру.

Если бы этого гола не было, то с такой закрытой командой, как «Пари НН», хозяевам пришлось бы очень тяжело. Фактически гости ввосьмером закрывались в эшелонированной обороне. Расчет у коллектива Юрана был только на быстрые контратаки и стандартные положения.

У «Зенита» было много подходов к воротам, оно и понятно – что делать, если соперник отдает тебе мяч. Но по-настоящему опасных моментов хозяева создали не так много, особенно во втором тайме. Все, что они пытались разыграть в атаке, у них не получалось. Зенитовцам еще повезло, что Тихий не забил в концовке. Интересно, что бы говорил Семак на пресс-конференции после этого. Был риск потерять очки. Закономерно, что во второй половине почти всю группу атаки заменили.

Появившиеся на поле Изидор, Клаудиньо и Сергеев пытались изменить ситуацию, но и у них ничего толком не получилось. Семаку теперь предстоит разбираться с этой ситуацией во время зимней паузы, в том числе и с неудачами в предыдущих турах. Осенняя часть чемпионата – худший отрезок питерцев за последние пять лет.

Но главную задачу «Зенит» все же выполнил – интрига в чемпионате сохраняется. Команда взяла три очка, пусть и сделала это при посредственной игре. В этом плане встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» выглядела значительно интересней и быстрей несмотря на то, что в Москве играли в более тяжелых погодных условиях», – написал Бубнов.