Асхабадзе выступил против возврата на систему «весна-осень» и предложил сдвинуть туры

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем видении проблемы проведения матчей в холодную погоду в РПЛ.
«По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему «весна-осень». Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.
Если не изменяет память, за то, чтобы начать в июле раньше, было три или четыре клуба. На голосовании было принято решение начинать позже.
Все проблемы у нас уйдут, если мы сдвинем туры на начало июля. Ничего страшного в этом не будет.
Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы.
Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», – сказал Асхабадзе.
- «Факел» в воскресенье в Воронеже сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла при температуре минус 6 градусов. Из-за того, что поле частично было покрыто снегом, был использован мяч оранжевого цвета.
- Сезон-2022/2023 в РПЛ завершился 3 июня. 15 июля в Казани состоялся матч за Суперкубок России, а 21 июля стартовал текущий чемпионат страны.