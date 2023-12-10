Асхабадзе выступил против возврата на систему «весна-осень» и предложил сдвинуть туры

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем видении проблемы проведения матчей в холодную погоду в РПЛ.

«По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему «весна-осень». Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.

Если не изменяет память, за то, чтобы начать в июле раньше, было три или четыре клуба. На голосовании было принято решение начинать позже.

Все проблемы у нас уйдут, если мы сдвинем туры на начало июля. Ничего страшного в этом не будет.

Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы.

Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», – сказал Асхабадзе.