Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Асхабадзе выступил против возврата на систему «весна-осень» и предложил сдвинуть туры

    Асхабадзе выступил против возврата на систему «весна-осень» и предложил сдвинуть туры

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем видении проблемы проведения матчей в холодную погоду в РПЛ.

    «По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему «весна-осень». Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.

    Если не изменяет память, за то, чтобы начать в июле раньше, было три или четыре клуба. На голосовании было принято решение начинать позже.

    Все проблемы у нас уйдут, если мы сдвинем туры на начало июля. Ничего страшного в этом не будет.

    Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы.

    Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», – сказал Асхабадзе.

    • «Факел» в воскресенье в Воронеже сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла при температуре минус 6 градусов. Из-за того, что поле частично было покрыто снегом, был использован мяч оранжевого цвета.
    • Сезон-2022/2023 в РПЛ завершился 3 июня. 15 июля в Казани состоялся матч за Суперкубок России, а 21 июля стартовал текущий чемпионат страны.

    Новости по теме
    Глава «Факела»: «Переиграли «Спартак» по всем статьям» 8
    «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале 23
    В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером 4
    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2023 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3305

      Suvorov71 27 минут назад

      Нет, только весна=осень, летом люди должны приходить на стадионы и отдыхать, наслаждаться футболом, а не в шубах и валенках сидеть как синепупые

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5682

      PAREVG. 28 минут назад

      И согласен и нет. Прошлым летом в Казани весь июль стояла жара за 30, и не было дождей. жара спадала только после заката. Так тоже особо не поиграешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3305

      Suvorov71 > PAREVG. 22 минуты назад

      согласен, бывает и такое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37164

      VVM1964 43 минуты назад

      Абсолютно верное и трезвое суждение и решение проблемы, и наименее затратное !!! А там видно будет... Можно и несколько туров сыграть по 2 в неделю - как вариант !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1223

      FCSpartakM 1 час назад

      Можно Суперкубок играть в середине недели или вообще сделать его финальным матчем сезона. Вот и лишняя неделя. Хотя проще просто кубок вернуть к обычной системе на вылет ,без кучи лишних матчей. Ответ на поверхности и очевиден

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+