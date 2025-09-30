Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности

«Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности

Сегодня, 14:50
2

В «Факеле» еще не приняли окончательное решение по кандидатуре нового тренера.

В понедельник клуб уволил Игоря Шалимова. Сообщалось, что его сменит Сергей Ташуев.

Сегодня стало известно, что воронежскую команду может возглавить Олег Василенко. Переговоры с ним ведет гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе.

Асхабадзе начал сомневаться в назначении Ташуева после ультиматума от губернатора Александра Гусева.

Глава Воронежской области дал понять гендиректору «Факела», что неудовлетворительные результаты до зимней паузы будут стоить ему работы.

Что касается переговоров с Василенко, то он требует двухлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц, а также крупный бонус и повышение оклада за выход в РПЛ.

  • «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
  • Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.

Еще по теме:
Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных» 8
Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова 10
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел» 6
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Факел Ташуев Сергей Василенко Олег Асхабадзе Роман
САДЫЧОК
1759234304
Ташуев,если хочешь быть тренером-иди учись и набирайся тренерских знаний -а не со свистком во рту и пузом ходить по полю в носу ковырять.
Ответить
FFR
1759236266
Что первый, что второй, не поднимет Факел в РПЛ.
Ответить
  • Читайте нас: 