«Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности

В «Факеле» еще не приняли окончательное решение по кандидатуре нового тренера.
В понедельник клуб уволил Игоря Шалимова. Сообщалось, что его сменит Сергей Ташуев.
Сегодня стало известно, что воронежскую команду может возглавить Олег Василенко. Переговоры с ним ведет гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе.
Асхабадзе начал сомневаться в назначении Ташуева после ультиматума от губернатора Александра Гусева.
Глава Воронежской области дал понять гендиректору «Факела», что неудовлетворительные результаты до зимней паузы будут стоить ему работы.
Что касается переговоров с Василенко, то он требует двухлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц, а также крупный бонус и повышение оклада за выход в РПЛ.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова