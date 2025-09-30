«Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности

В «Факеле» еще не приняли окончательное решение по кандидатуре нового тренера.

В понедельник клуб уволил Игоря Шалимова. Сообщалось, что его сменит Сергей Ташуев.

Сегодня стало известно, что воронежскую команду может возглавить Олег Василенко. Переговоры с ним ведет гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе.

Асхабадзе начал сомневаться в назначении Ташуева после ультиматума от губернатора Александра Гусева.

Глава Воронежской области дал понять гендиректору «Факела», что неудовлетворительные результаты до зимней паузы будут стоить ему работы.

Что касается переговоров с Василенко, то он требует двухлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц, а также крупный бонус и повышение оклада за выход в РПЛ.