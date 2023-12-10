Юран: «Я уже кричу о переходе на «весна-осень»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран хочет перевести российский футбол на систему «весна-осень».

– Миллиарды и годы строительства, потраченные на «Газпром Арену», полностью оправдывают себя? Ведь вам не пришлось играть в минус 15, как «Локо» или «Спартаку» в этом туре в Москве...

– Это просто кощунство, я смотрел «Локо» – «Урал»... Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш сделали на всех стадионах!

– То есть дискуссия о возвращении на систему «весна-осень» полностью оправдана?

– Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два суперкубка – ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы... Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была, как в Европе? Куда мы лезем... Мое личное мнение – мы обязаны вернуться на систему «весна-осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придет. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, понятно, потому что холодно.