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    Юран: «Я уже кричу о переходе на «весна-осень»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран хочет перевести российский футбол на систему «весна-осень».

    – Миллиарды и годы строительства, потраченные на «Газпром Арену», полностью оправдывают себя? Ведь вам не пришлось играть в минус 15, как «Локо» или «Спартаку» в этом туре в Москве...

    – Это просто кощунство, я смотрел «Локо» – «Урал»... Помню, как играл сам в таких условиях – это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш сделали на всех стадионах!

    – То есть дискуссия о возвращении на систему «весна-осень» полностью оправдана?

    – Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два суперкубка – ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы... Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была, как в Европе? Куда мы лезем... Мое личное мнение – мы обязаны вернуться на систему «весна-осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придет. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря – пришло мало людей, понятно, потому что холодно.

    • «Пари НН» идет в РПЛ 9-м.
    • В 18-м туре нижегородцы уступили «Зениту» (0:1).
    • Из-за морозов команда не тренировалась перед игрой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      nuidurakivyvse) 1 час назад

      Так что побольше бы таких крыш сделали на всех стадионах!---
      Денег нет на это.Тут уже говорили--"По подсчетам военных аналитиков, Россия тратит на войну в среднем один миллиард долларов в день"

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      Рейтинг: +266

      VPERDIV SPARTAK > nuidurakivyvse) 50 минут назад

      Лукойл мог бы крышу поставить и до сво ! и динамики со своим ВТБ...но не хотят

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      Рейтинг: +23

      nuidurakivyvse) > VPERDIV SPARTAK 35 минут назад

      А если бы не СВО , так все бы стадионы себе крыши поставили бы.
      Этих -"тратит на войну в среднем один миллиард долларов в день"---хватило бы.
      Такие дела болела Зенита.

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