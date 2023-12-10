Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Рубин», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023 года в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Пряхин, Мусаев.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс