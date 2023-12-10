Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» и «Рубин», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023 года в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Пряхин, Мусаев.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Рубин»