В воскресенье, 10 декабря, воронежский «Факел» на своем поле сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Факел»
«Факел» занимает 11-е место с 20 очками после 17 туров. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 14 голов, пропущено 18 мячей. Воронежцы опережают команды из зоны вылета и стыковых матчей на три балла.
«Динамо»
«Динамо» занимает 3-е место с 31 очками после 17 туров. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 2 поражения. Забито 28 голов, пропущено 21 мяч. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 08.10.2023 «Динамо» – «Факел» 0:0;
- 28.04.2023 «Динамо» – «Факел» 0:2;
- 30.07.2022 «Факел» – «Динамо» 3:3;
- 06.05.2017 «Динамо»– «Факел» 0:1;
- 15.10.2016 «Факел» – «Динамо» 2:1.
Прогноз на матч «Факел» – «Динамо»
Гости выглядят фаворитом матча, наверняка подопечные Лички возьмут три очка в предстоящей встрече. Наш прогноз: победа «Динамо» – 2.44, ТБ 2.5 – 1.77, обе забьют – 1.87.