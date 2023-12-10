В воскресенье, 10 декабря, воронежский «Факел» на своем поле сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Факел»

«Факел» занимает 11-е место с 20 очками после 17 туров. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 14 голов, пропущено 18 мячей. Воронежцы опережают команды из зоны вылета и стыковых матчей на три балла.

«Динамо» занимает 3-е место с 31 очками после 17 туров. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 2 поражения. Забито 28 голов, пропущено 21 мяч. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Факел» – «Динамо»

Гости выглядят фаворитом матча, наверняка подопечные Лички возьмут три очка в предстоящей встрече. Наш прогноз: победа «Динамо» – 2.44, ТБ 2.5 – 1.77, обе забьют – 1.87.