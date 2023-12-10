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    «Факел» – «Динамо»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 10 декабря

    В воскресенье, 10 декабря, воронежский «Факел» на своем поле сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Факел»

    «Факел» занимает 11-е место с 20 очками после 17 туров. Команда выиграла 5 матчей, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 14 голов, пропущено 18 мячей. Воронежцы опережают команды из зоны вылета и стыковых матчей на три балла.

    «Динамо»

    «Динамо» занимает 3-е место с 31 очками после 17 туров. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 7 матчах и потерпела 2 поражения. Забито 28 голов, пропущено 21 мяч. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 08.10.2023 «Динамо» – «Факел» 0:0;
    • 28.04.2023 «Динамо» – «Факел» 0:2;
    • 30.07.2022 «Факел» – «Динамо» 3:3;
    • 06.05.2017 «Динамо»– «Факел» 0:1;
    • 15.10.2016 «Факел» – «Динамо» 2:1.

    Прогноз на матч «Факел» – «Динамо»

    Гости выглядят фаворитом матча, наверняка подопечные Лички возьмут три очка в предстоящей встрече. Наш прогноз: победа «Динамо» – 2.44, ТБ 2.5 – 1.77, обе забьют – 1.87.

    Источник: Бомбардир

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