Спартаковец Чернов – о матчах в мороз: «Мерзнет все, но мы за это деньги получаем»

Местная помойная братия строчит комменты и получает за это деньги, но в отличии от тебя не мерзнет))
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Он прошел в -11 градусов.
«Как согреваемся в такую погоду? Чай пьeм, пледы, грелки у нас есть. Наш тренерский штаб заботится, чтобы мы не заболевали. В такую погоду мeрзнет всe, тяжело. Таблица обязывает выходить и играть, чтобы показать себя.
Люди тоже пришли на трибуны в минус. Хочется им показать, что непросто так они пришли. Хочется подарить им праздник. Для них какая-то отдушина прийти на стадион. Им намного тяжелее, чем нам – мы за это ещe деньги получаем», – сказал Чернов.
- «Спартак» ушел в отпуск до января.
- Команда проведет сборы в ОАЭ.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.