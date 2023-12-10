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    • Спартаковец Чернов – о матчах в мороз: «Мерзнет все, но мы за это деньги получаем»

    Спартаковец Чернов – о матчах в мороз: «Мерзнет все, но мы за это деньги получаем»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Он прошел в -11 градусов.

    «Как согреваемся в такую погоду? Чай пьeм, пледы, грелки у нас есть. Наш тренерский штаб заботится, чтобы мы не заболевали. В такую погоду мeрзнет всe, тяжело. Таблица обязывает выходить и играть, чтобы показать себя.

    Люди тоже пришли на трибуны в минус. Хочется им показать, что непросто так они пришли. Хочется подарить им праздник. Для них какая-то отдушина прийти на стадион. Им намного тяжелее, чем нам – мы за это ещe деньги получаем», – сказал Чернов.

    • «Спартак» ушел в отпуск до января.
    • Команда проведет сборы в ОАЭ.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +20905

      NewLife 2 минуты назад

      Местная помойная братия строчит комменты и получает за это деньги, но в отличии от тебя не мерзнет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      TIMOTHY 31 минуту назад

      Крючки, хвостики,замерзают)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      WILDLING_HRUNDEL 44 минуты назад

      Лукойл сначала же хотел крышу поставить,а потом что то пошло не так!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +698

      Ниф-Ниф 1 час назад

      "Никогда такого не было и вот опять..."(С).

      2
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