В «Спартаке» прокомментировали переговоры с Рибалтой

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал отрицать встречу с Хавьером Рибалтой – претендентом на пост спортивного директора клуба.

«Значит, был повод для общения. Пока никакие решения не приняты, я ничего не могу сказать», – сказал Малышев.