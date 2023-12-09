В «Спартаке» прокомментировали переговоры с Рибалтой

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал отрицать встречу с Хавьером Рибалтой – претендентом на пост спортивного директора клуба.
«Значит, был повод для общения. Пока никакие решения не приняты, я ничего не могу сказать», – сказал Малышев.
- Рибалта говорил, что прибыл в Москву на каникулы.
- Он покидал аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
- Испанец занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год, а затем работал в «Марселе».
Источник: «РБ Спорт»