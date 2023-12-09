Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Астон Вилла»: Мартинес, Сантос, Конса, Динь, Торрес, Луис, Макгинн, Тилеманс, Бэйли, Камара, Уоткинс.
Главный тренер: Унаи Эмери
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.
Главный тренер: Микель Артета
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sport 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»