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    Топ-10 сенсационных чемпионств в истории футбола

    Издание FourFourTwo составило рейтинг самых неожиданных и сенсационных чемпионских титулов в истории футбола.

    1. «Верона»-1984/85, Италия.

    2. «Лестер»-2015/16, Англия.

    3. «Монпелье»-2011/12, Франция.

    4. «Кайзерслаутерн»-1997/98, Германия.

    5. «Боавишта»-2000/01, Португалия.

    6. «Лариса»-1987/88, Греция.

    7. «Депортиво»-1999/00, Испания.

    8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды.

    9. «Риека»-2016/17, Хорватия.

    10. «Наполи»-1986/87, Италия.

    15. «Алания»-1996, Россия.

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    Источник: FourFourTwo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1831

      Benifacto 17 минут назад

      ну я бы Лестер на первое поставил....85год Верона...там футбол был другой

      0
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      Рейтинг: +1830

      Дубина 1 час назад

      А стыдно за зенит всегда

      2
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