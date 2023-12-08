Топ-10 сенсационных чемпионств в истории футбола

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых неожиданных и сенсационных чемпионских титулов в истории футбола.
1. «Верона»-1984/85, Италия.
2. «Лестер»-2015/16, Англия.
3. «Монпелье»-2011/12, Франция.
4. «Кайзерслаутерн»-1997/98, Германия.
5. «Боавишта»-2000/01, Португалия.
6. «Лариса»-1987/88, Греция.
7. «Депортиво»-1999/00, Испания.
8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды.
9. «Риека»-2016/17, Хорватия.
10. «Наполи»-1986/87, Италия.
…
15. «Алания»-1996, Россия.
РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!
Источник: FourFourTwo