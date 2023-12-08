Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» и «Урал», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Локомотив»: информация обновляется…
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Урал»: информация обновляется…
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».