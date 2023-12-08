Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» и «Урал», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Бевеев, Егорычев, Мишкич, Газинский, Аюпов, Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Урал»