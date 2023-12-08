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    • «Локомотив» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    «Локомотив» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» и «Урал», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: информация обновляется…

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Урал»: информация обновляется…

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Урал»

    Источник: Спортбокс

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