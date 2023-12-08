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Геркус объяснил, как РПЛ избавиться от декабрьских матчей

8 декабря 2023, 16:29
2

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал совет составителям календаря РПЛ.

– Но тогда возникает другой вопрос: а почему мы заканчиваем осеннюю часть чемпионата в декабре?

– Тут, видимо, надо уже тщательнее поработать с календарем. Летний промежуток без игр у нас довольно большой. Пожалуй, его можно сократить. 6-7 недель – конечно, многовато. А каждая неделя – это все-таки тур. Поэтому и залезаем в итоге в декабрь.

– То есть, надо начинать чемпионат пораньше?

Ну да. Допустим, на две недели раньше, чтобы избегать матчей в декабре. Тогда обезопасим себя от каких-то форс-мажоров. Хотя матч ЦСКА – «Ростов» – для меня не катастрофа.

Ну и можно все-таки проводить последние игры осенней части сезона на юге. Этим принципом тоже сейчас почему-то пренебрегли. Сыграйте в Ростове-на-Дону и в Питере под крышей, а не в Москве, и никаких бы разговоров не возникло. Понятно, что никто не хочет несколько туров подряд выступать на выезде, все предпочитают чередовать встречи. Но в итоге получаем то, что получаем. Раз команды на общем собрании приняли такое решение по календарю, зачем же сейчас копья ломать?

– Если начинать чемпионат пораньше, придется сокращать отпуск футболистам.

– Подождите, они же сейчас, зимой, будут отдыхать почти месяц. Еще и летом три недели? У них два полноценных отпуска что ли? У всех один, а у футболистов – два? Будет летом чуть короче, не так страшно. С календарем можно, конечно, поработать, чтобы не заканчивать в декабре и не возобновлять сезон в феврале. Давайте попробуем не трогать вот эти три зимних месяца.

  • Московские матчи 18-го тура РПЛ под угрозой переноса из-за морозов.
  • В прошлом туре московские матчи прошли на снегу.
  • После 18-го тура РПЛ уйдет в отпуск до марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (2)
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Аид666
1702048945
Раньше играли летом и нормально все было, потом полезли подстраиваться под УЕФА и перешли на осень-весна... Обратно вернуть на лето и делов-то...
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Vratarь
1702049507
Вот это открытие!!! А никто и не догадывался об этом... правда, многие ещё и не догадались, а именно от них всё и зависит.
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