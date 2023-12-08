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    Геркус объяснил, как РПЛ избавиться от декабрьских матчей

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал совет составителям календаря РПЛ.

    – Но тогда возникает другой вопрос: а почему мы заканчиваем осеннюю часть чемпионата в декабре?

    – Тут, видимо, надо уже тщательнее поработать с календарем. Летний промежуток без игр у нас довольно большой. Пожалуй, его можно сократить. 6-7 недель – конечно, многовато. А каждая неделя – это все-таки тур. Поэтому и залезаем в итоге в декабрь.

    – То есть, надо начинать чемпионат пораньше?

    Ну да. Допустим, на две недели раньше, чтобы избегать матчей в декабре. Тогда обезопасим себя от каких-то форс-мажоров. Хотя матч ЦСКА – «Ростов» – для меня не катастрофа.

    Ну и можно все-таки проводить последние игры осенней части сезона на юге. Этим принципом тоже сейчас почему-то пренебрегли. Сыграйте в Ростове-на-Дону и в Питере под крышей, а не в Москве, и никаких бы разговоров не возникло. Понятно, что никто не хочет несколько туров подряд выступать на выезде, все предпочитают чередовать встречи. Но в итоге получаем то, что получаем. Раз команды на общем собрании приняли такое решение по календарю, зачем же сейчас копья ломать?

    – Если начинать чемпионат пораньше, придется сокращать отпуск футболистам.

    – Подождите, они же сейчас, зимой, будут отдыхать почти месяц. Еще и летом три недели? У них два полноценных отпуска что ли? У всех один, а у футболистов – два? Будет летом чуть короче, не так страшно. С календарем можно, конечно, поработать, чтобы не заканчивать в декабре и не возобновлять сезон в феврале. Давайте попробуем не трогать вот эти три зимних месяца.

    • Московские матчи 18-го тура РПЛ под угрозой переноса из-за морозов.
    • В прошлом туре московские матчи прошли на снегу.
    • После 18-го тура РПЛ уйдет в отпуск до марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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