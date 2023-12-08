Дисквалификации Карпина и Абаскаля, топ-клубы РПЛ поспорят за мексиканца, исторический вылет «Сантоса» и другие новости

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Зимний новичок «Зенита» обратился в ФИФА

«Ростов» интересуется бразильцем Роналдо

Гвардиола готов закончить карьеру в 2024 году, но при одном условии

Стал известен срок дисквалификации Карпина и Абаскаля

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Акинфеев отреагировал на сравнение с Яшиным и Дасаевым

«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать трех статусных игроков

Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики

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