Гвардиола готов закончить карьеру в 2024 году, но при одном условии

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие для ухода из футбола в 53 года.
«Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру», – сказал испанец.
- Гвардиола в «Сити» с 2016 года.
- В сезоне-2022/23 они выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
- Ранее тренер брал требл с «Барселоной».