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    • Гвардиола готов закончить карьеру в 2024 году, но при одном условии

    Гвардиола готов закончить карьеру в 2024 году, но при одном условии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие для ухода из футбола в 53 года.

    «Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру», – сказал испанец.

    • Гвардиола в «Сити» с 2016 года.
    • В сезоне-2022/23 они выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
    • Ранее тренер брал требл с «Барселоной».

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      yzkaecv 1 час назад

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      Рейтинг: +15153

      Skull_Boy 2 часа назад

      Видно что Сити сдувается, а Пепу нужен новый вызов и это сборная

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