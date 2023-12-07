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    Мостовой готов возглавить «Спартак»

    Александр Мостовой дал предварительное согласие стать главным тренером «Спартака».

    – Когда вы получите лицензию, и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?

    – Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?

    – То есть согласитесь.

    – А почему бы и нет?

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.
    • «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2023 23:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +379

      ЗаЖиМ 13 минут назад

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      Рейтинг: +10

      sanmilia 1 час назад

      Да сколько можно пихать эту рекламу букмекеров везде?! Из каждого угла. Надоела! Мужики, лучше найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». Дают прогнозы на спорт уже 10 лет! На первом месте выходит. Доверять можно! Играют каждый день.

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      Рейтинг: +916

      прабабушка краба 2 часа назад

      Это будет пранк на высшем уровне! С одной стороны, хочется видеть сильного соперника в лице Спартака, с другой, можно и поугорать! В общем, я за любой кипеш!

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      Рейтинг: +5707

      Ziklop 2 часа назад

      кто бы сомневался! вся его критика всех и вся и самопиар, сводится только к этому!
      вон Хави попробовал в Барсе, имея небольшой опыт и не складывается пазл, слишком многое зависит не только от тренера. наверное.
      Мостовому никто не доверит Спартак, ну собственно с какого хера?

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      Рейтинг: +37011

      VVM1964 2 часа назад

      Это даже комментировать трудно, такое даже во сне сложно представить )))

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