Мостовой готов возглавить «Спартак»

Александр Мостовой дал предварительное согласие стать главным тренером «Спартака».

– Когда вы получите лицензию, и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?

– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?

– То есть согласитесь.

– А почему бы и нет?