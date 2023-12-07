Мостовой готов возглавить «Спартак»

Александр Мостовой дал предварительное согласие стать главным тренером «Спартака».
– Когда вы получите лицензию, и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?
– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?
– То есть согласитесь.
– А почему бы и нет?
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
- «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
Источник: «Матч ТВ»