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Мостовой готов возглавить «Спартак»

7 декабря 2023, 23:29
17

Александр Мостовой дал предварительное согласие стать главным тренером «Спартака».

– Когда вы получите лицензию, и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?

– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?

– То есть согласитесь.

– А почему бы и нет?

  • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
  • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
  • Процесс обучения стартовал в августе.
  • «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (17)
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VVM1964
1701981885
Это даже комментировать трудно, такое даже во сне сложно представить )))
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Ziklop
1701981967
кто бы сомневался! вся его критика всех и вся и самопиар, сводится только к этому! вон Хави попробовал в Барсе, имея небольшой опыт и не складывается пазл, слишком многое зависит не только от тренера. наверное. Мостовому никто не доверит Спартак, ну собственно с какого хера?
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ЗаЖиМ
1701989034
Бадаевское спонсор
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шахта Заполярная
1701992819
Саша потренируйся лучше на кошечках
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vikingus
1701993677
Не могу понять, Мостовой платит что ли за свое упоминание? Что ни откроешь ленту, каждый день "Мостовой то", "Мостовой сё"
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Цугундeр
1702011270
Ready!Steady! Go!
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SLADE2019
1702014811
Как по мне, так давно пора. В союзные времена, когда не в лицензиях счастье было, он бы я думаю уже забыл бы, когда Спартак тренировал. А по честному, менеджеры Спартака своими назначениями тренеров Спартака, давно заставили нас думать, что там кто угодно мог бы работать, главное знать в чем суть игры.
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Plyash
1702018876
Чем чёрт не шутит,когда бог спит...
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NewLife
1702021314
Кто-нибудь слышал о тренере по фамилии Мостовой ?
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Январь 59
1702031986
А когда Мостовой получит лицензию на тренера ПРО?
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