Акинфеев отреагировал на сравнение с Яшиным и Дасаевым

Какая нелепость, что такой в целом приличный человек - Конь. Полагаю, он сам мучается этим. Но, конечно, никогда не скажет. Что ж, он - заложник обстоятельств, таков его крест. Мне искренне жаль его, но я уважаю то, как он держится при таких нелепых обстоятельствах.
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал бессмысленными сравнения его и именитых отечественных вратарей прошлого.
«Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения.
Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.
Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал Акинфеев.
- Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Акинфеев «переплюнул» именитых советских вратарей – Рината Дасаева и Льва Яшина.
- Дасаев, в свою очередь, сказал, что ему нет дела до слов Гинера.