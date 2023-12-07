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    Акинфеев отреагировал на сравнение с Яшиным и Дасаевым

    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал бессмысленными сравнения его и именитых отечественных вратарей прошлого.

    «Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения.

    Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.

    Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал Акинфеев.

    • Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Акинфеев «переплюнул» именитых советских вратарей – Рината Дасаева и Льва Яшина.
    • Дасаев, в свою очередь, сказал, что ему нет дела до слов Гинера.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3654

      momwig_ 27 минут назад

      Какая нелепость, что такой в целом приличный человек - Конь. Полагаю, он сам мучается этим. Но, конечно, никогда не скажет. Что ж, он - заложник обстоятельств, таков его крест. Мне искренне жаль его, но я уважаю то, как он держится при таких нелепых обстоятельствах.

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      Рейтинг: +2622

      Fialet 28 минут назад

      Ну, нормально сказал, вопросов нет. К нему.

      0
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      Рейтинг: +3861

      CSKA57 39 минут назад

      Молодец!!! Другого от Игоря не ожидал!

      2
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      Рейтинг: +747

      TIMOTHY 52 минуты назад

      Отлично сказал

      3
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    • ...
      Рейтинг: +253

      VPERDIV SPARTAK 54 минуты назад

      Молодец Игорь

      2
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      Рейтинг: +1483

      Krics 1 час назад

      Слова не мальчика,но мужа,ихмо.

      3
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      Рейтинг: +20880

      NewLife 1 час назад

      Конифей умный, а Газзаев - дурак.

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      Рейтинг: +19305

      DVOK68 1 час назад

      Верно сказано.

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