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Акинфеев отреагировал на сравнение с Яшиным и Дасаевым

7 декабря 2023, 18:40
9

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал бессмысленными сравнения его и именитых отечественных вратарей прошлого.

«Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения.

Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.

Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал Акинфеев.

  • Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Акинфеев «переплюнул» именитых советских вратарей – Рината Дасаева и Льва Яшина.
  • Дасаев, в свою очередь, сказал, что ему нет дела до слов Гинера.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Дасаев Ринат Гинер Евгений
Комментарии (9)
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DVOK68
1701963997
Верно сказано.
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NewLife
1701966320
Конифей умный, а Газзаев - дурак.
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Krics
1701966670
Слова не мальчика,но мужа,ихмо.
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CSKA57
1701968706
Молодец!!! Другого от Игоря не ожидал!
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Fialet
1701969374
Ну, нормально сказал, вопросов нет. К нему.
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momwig_
1701969419
Какая нелепость, что такой в целом приличный человек - Конь. Полагаю, он сам мучается этим. Но, конечно, никогда не скажет. Что ж, он - заложник обстоятельств, таков его крест. Мне искренне жаль его, но я уважаю то, как он держится при таких нелепых обстоятельствах.
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МАН. Ю
1701973794
Порно сайт,Оказывается Акинфеев оказался умнее вас вместе с этим еврейчиком.
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ЗаЖиМ
1701979863
Конифей просто устал читал негатив в этой теме, который ему скидывали " друзья".
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Romeo 123
1701996752
Лукавит конифей он как и гном любит когда его восхваляют а как кто скажет правду сразу обидки
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