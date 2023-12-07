Акинфеев отреагировал на сравнение с Яшиным и Дасаевым

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал бессмысленными сравнения его и именитых отечественных вратарей прошлого.

«Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения.

Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.

Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал Акинфеев.

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Акинфеев «переплюнул» именитых советских вратарей – Рината Дасаева и Льва Яшина.

Дасаев, в свою очередь, сказал, что ему нет дела до слов Гинера.

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