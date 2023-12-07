Владельцы «ПСЖ» продали 1/8 часть акций клуба

Инвестиционная компания Arctos Partners стала совладельцем «ПСЖ».

По информации журналиста Бена Джейкобса, инвесторы выкупили 12,5% акций клуба за 530 миллионов евро.

Контрольный пакет акций «ПСЖ» по-прежнему принадлежит Qatar Sports Investments (QSI).

«Это партнерство станет основой для следующего этапа глобального роста «ПСЖ», будет способствовать футбольным и коммерческим успехам клуба.

Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности «ПСЖ» и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси, пригороде Парижа», – сказано в опубликованном пресс-релизе.