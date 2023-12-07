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    • Экс-капитан «Рубина» рассказал о формах выживания в Казани в детстве в связи с сериалом «Слово пацана»

    Экс-капитан «Рубина» рассказал о формах выживания в Казани в детстве в связи с сериалом «Слово пацана»

    Бывший капитан «Рубина» 50-летний Сергей Харламов рассказал об уловке, с помощью которой проезжал через вражескую территорию в Казани в 1980-х годах. Этот период описывается в популярном сериале «Слово пацана».

    «В моей книжке подробно описано, как я проезжал через вражескую территорию. На нашей улице носили шапочки без помпончиков, на чужой – с помпончиками, а возле школы – опять-таки без помпонов. И мне каждый день нужно было преодолевать эту вражескую территорию.

    Так вот, у меня помпончик был на петельке. На своей улице и возле школы я его снимал, а на чужой – цеплял обратно. Это была форма выживания! Если я еду без помпона – значит, я враг. В любой момент могли налететь несколько человек и разбить башку железными прутьями. А мне этого очень не хотелось (улыбается).

    Меня от серьезных инцидентов бог миловал. Бог и футбол. Я максимальное количество времени посвящал спорту и старался по минимуму оказываться в ситуациях, способных повлечь уличные травмы. В «демонстрациях» не участвовал по уважительной причине (смеется). К счастью, из моих друзей тоже никто серьeзно не пострадал. Выжили все», – сказал Харламов.

    • Харламов выступал в «Рубине» в 1990–1993, 1998–2000 и с августа 2001-го по 2004 годы.
    • В феврале 2016 года был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост», причинившей ущерб почти 1,5 миллиарда рублей.
    • В казанском СИЗО Харламов написал автобиографическую книгу.
    • 13 ноября 2020 года был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освободился в конце 2022 года.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

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    Источник: «Чемпионат»

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