Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В РПЛ не планируют переносить матч ЦСКА – «Спартак» и другие игры 21-го тура из-за выборов

    В РПЛ не планируют переносить матч ЦСКА – «Спартак» и другие игры 21-го тура из-за выборов

    Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сказал, что на данный момент в лигу не поступало просьб о переносе матчей 21-го тура.

    «Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», – сказал Фетисов.

    • Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
    • Игры 21-го тура РПЛ предварительно назначены на этот же день.
    • В частности должно пройти дерби ЦСКА – «Спартак».
    • В 2018 году в связи с обращениями МВД РФ и руководства регионов лига переносила на апрель игру «Зенита» в Санкт‑Петербурге и домашние матчи столичных ЦСКА и «Локомотива».

    Новости по теме
    Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу
    В КДК рассказали о влиянии извинений Абаскаля на решение о дисквалификации
    КДК перенес рассмотрение дела по общению Галактионова с тренерским штабом «Локо» по рации 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+