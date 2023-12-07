В РПЛ не планируют переносить матч ЦСКА – «Спартак» и другие игры 21-го тура из-за выборов

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сказал, что на данный момент в лигу не поступало просьб о переносе матчей 21-го тура.

«Не планируем ничего переносить. На данный момент в лигу не поступало просьб от МВД и руководств регионов», – сказал Фетисов.