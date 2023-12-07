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    • «Собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют»: Павлюченко – о погоде

    «Собаку на улицу не выгонишь, а футболисты играют»: Павлюченко – о погоде

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко не понимает, зачем играть в футбол при таком морозе.

    «Спортсмену, конечно, нежелательно играть в таких погодных условиях, потому что это не футбол. Какой-то антифутбол получается, когда тяжело отдать передачу, да и просто бегать, когда у тебя снега по колено.

    Но я вспоминаю свои годы, когда я начинал пацаном. Тогда было похлеще – и в минус 15 играл, и когда грязь была, а травы не было. Играли же как-то.

    Конечно, хотелось бы, чтобы перенесли матчи, чтобы футболисты получили удовольствие. Чтобы трава была зелeная и не минус 10-15 градусов, не было снега. Наверное, это проблемно, потому что есть же телевидение.

    Я за то, чтобы такие матчи перенеслись, но это большая проблема, и есть свои нюансы. Организаторам матча, наверное, наплевать – они сделали свою работу.

    Болельщикам полегче в такую погоду, потому что могут чай попить, а можно и покрепче до футбола выпить, чтобы хорошо себя чувствовать.

    А вот футболисты в такую погоду мучаются… Руки и ноги отмерзают, несмотря на то что двигаешься. Собаку на улицу не выгонишь в такую погоду, а футболисты приезжают и играют. Большое спасибо им, что играли», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +598

      Damir07 1 час назад

      За такие бабки что они получают им на улице в такую погоду жить надо
      Что им тогда делать ни евро кубков и сборных игр только это остаеться вот и играют

      1
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      Рейтинг: +1735

      SLADE2019 > Damir07 53 минуты назад

      Во всяком случае, плакаться стыдно за такие зарплаты. Просто зрелищность страдает, а непредсказуемость нарастает. А так, конечно, неудобства игроков, ой как компенсируются.

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      Рейтинг: +598

      Damir07 > SLADE2019 43 минуты назад

      А что там 90 минут по гонял мяч потом с тёлками в бане греешься за такие бабки

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