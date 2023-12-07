Акинфеев рассказал, как удалился из командного чата ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что его утомляет общение в командном чате вне футбольного сезона.

«После выхода из отпуска у нас проходит медобследование в «Лужниках». Конечно, я по ним не особо скучаю в этот месяц, но всегда приятно увидеть своих друзей, своих одноклубников.

Но когда заканчивается какая-то стадия чемпионата, я всегда говорю, что удаляюсь из группы. Чтобы вообще никого, никаких нафиг новостей и вас не было никого.

Ну, это шутка, конечно. Я из группы один раз удалился, и то там было какое-то количество сообщений, когда мы уже в отпуск ушли. Я говорю: «Блин, да дайте вы отдохнуть! Мы только там два дня отдыхаем, а вы начинаете!» «Берите паспорта через месяц» и т. д.

Вот эта вся информация – вот зачем она мне сейчас нужна?» – рассказал капитан армейцев.

37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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