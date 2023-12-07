Три антирекорда Гвардиолы по итогам матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1 в 15-м туре АПЛ.
По итогам матча зафиксированы сразу три антирекорда в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы:
- 13 ударов нанес соперник по воротам команды Гвардиолы за 1-й тайм – худший показатель для Пепа за 535 матчей в топ-5 лигах Европы;
- 22 удара нанес соперник по воротам команды Гвардиолы за весь матч – худший показатель для Пепа за 535 матчей в топ-5 лигах;
- 2 удара нанесла команда Гвардиолы по воротам соперника за весь матч – худший показатель для Пепа за 535 матчей в топ-5 лигах.
Источник: Opta