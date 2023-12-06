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    Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» прошел «Андрайч» в 1/32 финала Кубка Испании.

    Команда Арсена Захаряна победила со счетом 1:0 благодаря голу Андре Силвы на 56-й минуте.

    Российский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 14 матчей (562 минуты) без голевых действий.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2023 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3408

      BAIv 3 часа назад

      Хоть в кубке отстоял 90 минут! Может в теплом климате сил наберётся и выносливости. В стране Басков холоднее чем в других регионах Испании.

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