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Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»

6 декабря 2023, 20:11
1

«Реал Сосьедад» прошел «Андрайч» в 1/32 финала Кубка Испании.

Команда Арсена Захаряна победила со счетом 1:0 благодаря голу Андре Силвы на 56-й минуте.

Российский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

  • Захарян в Испании с середины августа.
  • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
  • Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 14 матчей (562 минуты) без голевых действий.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Сосьедад Андрайч Захарян Арсен
Комментарии (1)
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BAIv
1701885517
Хоть в кубке отстоял 90 минут! Может в теплом климате сил наберётся и выносливости. В стране Басков холоднее чем в других регионах Испании.
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