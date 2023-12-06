Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»

«Реал Сосьедад» прошел «Андрайч» в 1/32 финала Кубка Испании.

Команда Арсена Захаряна победила со счетом 1:0 благодаря голу Андре Силвы на 56-й минуте.

Российский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Захарян в Испании с середины августа.

Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 14 матчей (562 минуты) без голевых действий.

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