Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»

«Реал Сосьедад» прошел «Андрайч» в 1/32 финала Кубка Испании.
Команда Арсена Захаряна победила со счетом 1:0 благодаря голу Андре Силвы на 56-й минуте.
Российский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.
- Захарян в Испании с середины августа.
- Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
- Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 14 матчей (562 минуты) без голевых действий.
Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!
Источник: «Бомбардир»