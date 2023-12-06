Мама Акинфеева – о популярности сына: «Говорю, что мы однофамильцы»

Ирина Акинфеева, мама капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала, как ей удается избегать повышенного внимания к себе из-за популярности сына.
«Мы гордимся Игорем, но у нас нет никакого бахвальства. У нас даже бывают такие моменты, когда спрашивают нашу фамилию. И приходится говорить.
Тогда сразу же уточняют: «А вы не Игоря Акинфеева родители?» А мы говорим: «Не-не, мы однофамильцы». Мы никогда не говорим», – заявила мама футболиста.
- 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
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Источник: «Спорт-Экспресс»