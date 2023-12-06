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    • Мама Акинфеева – о популярности сына: «Говорю, что мы однофамильцы»

    Мама Акинфеева – о популярности сына: «Говорю, что мы однофамильцы»

    Ирина Акинфеева, мама капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала, как ей удается избегать повышенного внимания к себе из-за популярности сына.

    «Мы гордимся Игорем, но у нас нет никакого бахвальства. У нас даже бывают такие моменты, когда спрашивают нашу фамилию. И приходится говорить.

    Тогда сразу же уточняют: «А вы не Игоря Акинфеева родители?» А мы говорим: «Не-не, мы однофамильцы». Мы никогда не говорим», – заявила мама футболиста.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2023 19:19
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