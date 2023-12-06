Абаскаль высказался о погодных условиях в Москве

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе подготовки команды к матчу 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Москве 9 декабря и начнется в 14:00.

– Впереди последний матч года. Мы должны принять «Крылья Советов». И с каждым днем в Москве становится все холоднее. Как это влияет на подготовку к игре?

– У нас уже была теоретическая подготовка, разговаривали с ребятами. Погодные условия в Москве в эти дни достаточно суровые. Поэтому мы приняли решение поехать в Сокольники и провести несколько тренировок в манеже. Два дня поработаем там, чтобы не зависеть от погоды и иметь возможность наилучшим образом подготовиться к матчу. А непосредственно перед игрой, в пятницу, вернемся в Тушино, чтобы лучше адаптироваться к температуре и условиям, которые будут в матче. Проведем заключительную тренировку на стадионе. План у нас таков. Постараемся провести завершающий матч года наилучшим образом.

– Матч с «Крыльями» пройдет в морозных условиях. Насколько в такой момент будет важна поддержка болельщиков на трибунах?

– Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы.