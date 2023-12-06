Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Абаскаль высказался о погодных условиях в Москве

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе подготовки команды к матчу 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Москве 9 декабря и начнется в 14:00.

    – Впереди последний матч года. Мы должны принять «Крылья Советов». И с каждым днем в Москве становится все холоднее. Как это влияет на подготовку к игре?

    – У нас уже была теоретическая подготовка, разговаривали с ребятами. Погодные условия в Москве в эти дни достаточно суровые. Поэтому мы приняли решение поехать в Сокольники и провести несколько тренировок в манеже. Два дня поработаем там, чтобы не зависеть от погоды и иметь возможность наилучшим образом подготовиться к матчу. А непосредственно перед игрой, в пятницу, вернемся в Тушино, чтобы лучше адаптироваться к температуре и условиям, которые будут в матче. Проведем заключительную тренировку на стадионе. План у нас таков. Постараемся провести завершающий матч года наилучшим образом.

    – Матч с «Крыльями» пройдет в морозных условиях. Насколько в такой момент будет важна поддержка болельщиков на трибунах?

    – Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы.

    • «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ с 27 очками.
    • «Крылья Советов» идут на четвертой позиции с 29 очками.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал извинения Абаскаля перед российским футболом 2
    Журналист ответил, заинтересованы ли испанские клубы в приглашении Абаскаля 1
    Абаскаль рассказал о состоянии травмированных и подготовке «Спартака» зимой 4
    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +740

      TIMOTHY 3 часа назад

      Уже два пенальти в ворота самары и удаление у крыльев согласовано))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      WILDLING_HRUNDEL 3 часа назад

      Ждут послабления от судей) зря визжали что ли всю неделю) клоуны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Опять заноет, когда их крылья отдерут. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2025

      Спартач80 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Как вас Локо?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+