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Гендиректор «Пари НН» высказался об «онолитеках» в футболе

5 декабря 2023, 09:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что его смешили некоторые прогнозы, которые давались относительно его клуба в начале сезона.

«Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы. У меня даже был в свое время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики. И когда после двух не самых удачных матчей «Пари НН» в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб – главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

Просто смешно! Ребята, вы о чем? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие «онолитеки» уже поставили на ней крест! Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрется, пойдeт дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», – сказал Мелик-Гусейнов.

  • «Пари НН» после 17 туров занимает девятое место в РПЛ с 24 очками.
  • В Кубке России команда выбыла на групповом этапе, заняв последнее место с 2 очками после шести матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
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